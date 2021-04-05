ماراثون دراجات بين «التنسيقية» وشباب التجمع بالبدرشين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيمها، بالاشتراك مع شباب حزب التجمع بالبدرشين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ماراثون دراجات السبت المقبل، أعلى كوبري الدائري الأوسطي.وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حضور الماراثون مع نواب وشباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين.وأعلن شباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين أن الماراثون تحت عنوان لا للتدخين والمخدرات لحث الشباب على ممارسة الرياضة والتخلص من الادمان لبناء مجتمع مصري حديث بسواعد الشباب.