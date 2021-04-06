«مجاهد»: ندرس تخصيص أماكن مفتوحة للمواطنين لتلقي لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جار الآن دراسة تخصيص أماكن مفتوحة واسعة للمواطنين أثناء تلقي اللقاح.وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن العمل جاري على قدم وساق في تطعيم المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.http:www.egcovac.mohp.gov.egوتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة أندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة آيفونhttps:apple.co3gURgYJ