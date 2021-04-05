شوارع فيصل تتزين لاستقبال رمضان (صور)

تزينت شوارع فيصل في الجيزة، بالزينة والأنوار التي تعد من طقوس شهر مضان الكريم، حيث يحل الشهر الكريم وتتجمل الشوارع بالورق الملون والأفرع المضيئة في جو ملئ بالبهجة والفرحة بين الأهالي والأطفال.يقول خالد، إن استعداد الشارع بالزينة كل عام هو ما يميز رمضان، وهي أجواء روحانية نستمتع بها كل عام، ويجمع الكبار والصغار في جو أسري لتزيين الشارع بين ضحكات وفرحة عامرة تجمعهم كل عام.وأضاف أنهم يشرتون الزينة الملونة ويقوموا بتعليقها كل عام قبل رمضان بأيام قليلة، وأن هذه العادة السنوية فرحة ينتظرها الأهالي والأطفال، حيث يساهمون في تكلفة الزينة، ويقومون بتزيين البيوت والمحلات والمقاهي.