ضبط 48 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع بكفر الشيخ

شن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة على المدينة الصناعية ببلطيم، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.أسفرت الحملة عن ضبط 48 طن تقريبا من مواد خام نصف تصنيع من مادتى التين والفراولة تحت التعبئة، بعدد 300 برميل سعة 160 كيلو جرام لكل برميل، و3500 زجاجة عصير مانجو بدون تاريخ إنتاج، وعدد كبير من الإستيكرات المطموسة والمتلاعب فى تواريخ التصنيع عليها، قبل طرحها وبيعها فى السوق.كما تم ضبط مصنع أعلاف بدون سجل بيئى، وأوزان غير معلومة، وطفايات حريق منتهية الصلاحية، وعدم إلتزام العاملين بإرتداء الكمامات الواقية، وكميات كبيرة من مواد الأعلاف مجهولة المصدر، وقد تحرر محضر بالمخالفة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.