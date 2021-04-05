جامعة سوهاج تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية، الذي نظمته كلية العلوم بالتعاون مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية، وأقيم بمدينة الغردقة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر.بالإضافة إلى مشاركة 150 عالم وباحث من أساتذة الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة الأساتذة والمختصين من دول ليبيا، أسبانيا، وجورجيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وقال رئيس الجامعة أن المؤتمر في ختام فعالياته خرج بعدد من التوصيات التي تعتبر بمثابة أساس البداية الحقيقية للإعداد للمؤتمر المقبل، وكان من أهمها التركيز في المؤتمر القادم علي المحاور التي تهتم بالجانب الصناعي، والإستفادة من أبحاث التربة في المساعدة علي مسح ال١،٥مليون فدان الجديدة التي أعلن عنها مؤخرًا الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية،وتقديم التقنيات الحديثة لتأكيد إختيار الزراعات المناسبة.وأضاف عزيز أن التوصيات أكدت علي ضرورة ربط محاور المؤتمر والمؤتمرات القادمة بجميع محاور الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠، وأيضا دعوة بعض العلماء المتخصصين في مجالات الكيمياء التطبيقية الحديثة "النانو _صناعة الدواء" للإستفادة من خبراتهم وخاصة الحاصلين علي جوائز نوبل، إضافة إلى دعوة بعض رجال الأعمال لحضور المؤتمر لدعم صغار الباحثين في الأبحاث القابلة للتطبيق، كما أوصى المؤتمر بضرورة تخصيص محور بصغار العلماء للتعريف بكيفية إجراء البحوث العلمية وربطها بالبيئة الخارجية، إلى جانب عرض نتائج الأبحاث القابلة للتطبيق في الجانب الصناعي علي رجال الأعمال لتبني الأفكار وتطبيقها.