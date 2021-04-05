باسم سمرة: الأفلام القصيرة شكلت انطلاقتي الحقيقية في عالم الفن

أعرب الفنان باسم سمرة، عن بالغ سعادته بتكريمه في الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، موجها الشكر للإدارة الشابة التي تمسكت بحلمها في إقامة مهرجان متخصص على هذا النحو.وأشاد باسم سمرة خلال كلمة تكريمه باستقبال الجمهور السكندري واحتفائه، وحرص على التذكير ببعض أفلامه في البدايات ولاسيما القصيرة منها، مؤكدا انها شكلت انطلاقته الحقيقية في عالم الفن.ويعرض المهرجان في دورته السابعة 16 فليمًا روائيًا، وهي «ماجما» (مصر) لطارق الشربيني، «يوم عادي جدًا» (فلسطين، سوريا) لأنس زواهري، «عزية» (المغرب) لكريم البخاري، «تحت السماء الآمنة» (العراق، بلجيكا) لعلي خادوم، «سيعود» (الجزائر» ليوسف محساس، «نصف فيلم» (تونس) لسيف حسناوي، «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» (مصر، الإمارات) لمصطفى مراد، «شو اسمك» (لبنان) لنور المجبر، «صلة» (السعودية» لحسام الحلوه، «توك توك» (مصر) لمحمد خضر، «أحن إليك، أحن إلي» (الأردن، ألمانيا) لفارس الرجوب، «سيرانو» (الجزائر، فرنسا) لصلاح إسعاد ورضا صديقي، «فل إيس» (سوريا) لسليم صباغ، «أصفر» (مصر) لماهيتاب أيوب، «ارتداد» (السعودية) لمحمد الحمود، «بركات» (لبنان) لمانون نمور.وفي مسابقة الأفلام الوثائقية تعرض 8 أفلام، وهي «البيطار» (مصر) للمخرج معتز خالد، «حادث قديم جدًا» (مصر) للمخرج أحمد صبحي، «جميلة في زمن الحراك» (الجزائر، فرنسا) للمخرج عبدالرحمن حراث، «الخلاص» (ليبيا) للمخرج حسن إدريس، «في المنتصف» (اليمن) للمخرجة مريم الذبحاني، «لم تكن وحيدة» (العراق) للمخرج حسن الأسدي، «Gaza footullet» (فلسطين) للمخرج إياد الأسطل، «نسور قرطاج» (تونس، إيطاليا، فرنسا) للمخرج أدريانو فاليريو.وفي مسابقة التحريك، تعرض 9 أفلام، وهي «القدر» (اليمن، ماليزيا) لمحمد إبراهيم، «الحجر الداير» (مصر) لسلمي أسامة، «ماذا أنا» (العراق) لـأنس الموسوي، «تحت الظل» (الأردن) لسمية بركات، «ليلة بيضا» (الجزائر) لعصام تعشيت، «كيف تحولت جدتي إلى كرسي» (لبنان، ألمانيا) لنيقولا فتوح، «شمس» (الجزائر) لبوكاف محمد «2020» (مصر) لأيمن محمد، «سالب واحد» (الأردن) لرنيم أسامة.أما مسابقة الطلبة، فيعرض المهرجان 8 أفلام هي، «الرولر كوستر» (الجامعة الألمانية) لملك بدوي، «زوار الشمس» (إعلام الشروق) لأمير طلعت فاروق، «للاختلاف رأي آخر» (msa) لميريت ممدوح، «عالهوا» (مدرسة الجيزويت) ليوسف عساف، «موعد حياة» (معهد السينما) لعمرو البهيدي، «الشنطة» (جامعة فاروس) لروجينا طارق، «عزيزتي ليلي» (الجامعة البريطانية) لسلمى علاء، «الحياة أنثى» (باصرة) لريم محمد (جامعة الإسكندرية).