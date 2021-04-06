«حار نهارًا».. تعرف على طقس الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا الثلاثاء سيكون حار نهارا معتدل ليلًا.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا، معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا».وأكد أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري.