مواعيد السنترالات وفروع المصرية للاتصالات في رمضان ٢٠٢١
الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:08 م
طارق عتمانطباعة
تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات المشعل الوطني المتكامل علي نصيب الأسد من خدمات ٩ الأرضي والهاتف الأرضي، والتي يصل حجم مشتركيها ١٨ مليون مشترك بهذه الخدمات إضافة إلى ٧ ملايين عميل بالهاتف المحمول.
وتسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين خلال شهر رمضان الكريم بطرق مختلفة تيسيرا عليهم،فقد اتاحت جزءا من الخدمات الكترونيا عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت وايضا خصصت جزءا من خدماتها عبر تطبيق MY We بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وعملاء الشركة.
ديوان عام الشركة
وتبدأ مواعيد العمل يوميًا من الساعه الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت، كما يتم عمل عمل وردية مسائية لبعض الإدارات من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا.
مواعيد السنترالات في رمضان ٢٠٢١
السنترالات وادارة المناطق بالمحافظات
وتبدأ مواعيد العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تقوم بعض المناطق بوريدية مسائية عند الصيانة لمواقعها من الساعة الثانية عشر ظهرا الي الساعه الرابعة عصرا عدا يوميا الجمعة والسبت.
فروع الشركة بالمحافظات
وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا عدا الجمعة والسبت
مراكز خدمة العملاء للجمهور
تبدا مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا يوميا عدا الجمعة والسبت
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وتسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين خلال شهر رمضان الكريم بطرق مختلفة تيسيرا عليهم،فقد اتاحت جزءا من الخدمات الكترونيا عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت وايضا خصصت جزءا من خدماتها عبر تطبيق MY We بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وعملاء الشركة.
مواعيد فروع ومراكز الشركة المصرية في رمضان ٣٠٢١ونرصد في هذه السطور مواعيد العمل السنترالات رمضان ٢٠٢١ والديوان العام ومراكز خدمة العملاء وفروع الشركة على مستوي الجمهورية.
الشركة المصرية في رمضان ٣٠٢١
ديوان عام الشركة
وتبدأ مواعيد العمل يوميًا من الساعه الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت، كما يتم عمل عمل وردية مسائية لبعض الإدارات من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا.
مواعيد السنترالات في رمضان ٢٠٢١
السنترالات وادارة المناطق بالمحافظات
وتبدأ مواعيد العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تقوم بعض المناطق بوريدية مسائية عند الصيانة لمواقعها من الساعة الثانية عشر ظهرا الي الساعه الرابعة عصرا عدا يوميا الجمعة والسبت.
فروع الشركة بالمحافظات
وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا عدا الجمعة والسبت
مراكز خدمة العملاء للجمهور
تبدا مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا يوميا عدا الجمعة والسبت
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في حين تعمل مراكز الخدمة عبر الكول سنتر علي مدار اليوم لتلقي شكاوي المواطنين وحلها بشكل لحظي يوميا على مدار الأسبوع.