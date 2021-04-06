اندلاع مواجهات الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالقدس

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتفتيشها منزل أسير.وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة وفا.