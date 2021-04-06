رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

زيادة عدد مراكز الحصول على لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سمر محمدين
طباعة
عقدت مصر عدد من التحالفات الدولية لاسيما تلك التي تنظم عملية توريد شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وبالفعل استقبلت وزارة الصحة والسكان شحنات ضخمة من لقاح كورونا على فترات متتالية.

وفي هذا الصدد كشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع في خطة تطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح، بالتزامن مع استلام الدفعات الجديدة من لقاح المضاد للفيروس.

وترصد "الدستور" مدى الاستعدادات التي نفذتها الحكومة ووزارة الصحة والسكان، وفق الإحصائيات المعلنة في إطار تنفيذ خطة تطعيم كورونا.

واستقبل الموقع الإلكتروني لحجز وتسجيل الحصول على لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان تسجيل 842 ألف طلب للحصول على لقاح كورونا.

فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم نحو 153 ألف مواطن بلقاحا كورونا سينوفارم واسترازينكا بحوالي 138 مركزا للقاح.

وتوسعت وزارة الصحة والسكان في افتتاح مراكز تلقي لقاح كورونا، إذ ارتفع عدد مراكز تطعيم فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا موزع جغرافيًا على مستوى محافظات مصر، فيما تم رفع متوسط استقبال المراكز من 200 فرد إلى 600 فرد.
زيادة عدد مراكز الحصول على لقاح كورونا على مستوى الجمهورية
زيادة عدد مراكز الحصول على لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم