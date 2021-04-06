زيادة عدد مراكز الحصول على لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

عقدت مصر عدد من التحالفات الدولية لاسيما تلك التي تنظم عملية توريد شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وبالفعل استقبلت وزارة الصحة والسكان شحنات ضخمة من لقاح كورونا على فترات متتالية.وفي هذا الصدد كشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع في خطة تطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح، بالتزامن مع استلام الدفعات الجديدة من لقاح المضاد للفيروس.وترصد "الدستور" مدى الاستعدادات التي نفذتها الحكومة ووزارة الصحة والسكان، وفق الإحصائيات المعلنة في إطار تنفيذ خطة تطعيم كورونا.واستقبل الموقع الإلكتروني لحجز وتسجيل الحصول على لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان تسجيل 842 ألف طلب للحصول على لقاح كورونا.فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم نحو 153 ألف مواطن بلقاحا كورونا سينوفارم واسترازينكا بحوالي 138 مركزا للقاح.وتوسعت وزارة الصحة والسكان في افتتاح مراكز تلقي لقاح كورونا، إذ ارتفع عدد مراكز تطعيم فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا موزع جغرافيًا على مستوى محافظات مصر، فيما تم رفع متوسط استقبال المراكز من 200 فرد إلى 600 فرد.