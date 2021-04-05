رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:56 م
كورونا في القليوبية
كورونا في القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
سجلت محافظة القليوبية، الإثنين 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وبحسب البيانات، سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل 21 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 8 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت مدينة شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14509.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1150 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية “926 حالة، وبنها 4457 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1473 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1450 حالة، وشبين القناطر 989 حالة، وطوخ 1906حالات وقليوب 1033 ومدينة قها 94 وكفر شكر 829 حالات إصابة".

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات اليوم إن المستشفى استقبل، الإثنين، 12 حالة اشتباه بكورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج لـ(كوفيد-19) لـ5 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

أضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليًا، 44 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة 28 بالقسم الداخلي، موضحة أن المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديمبلى» يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد 1-0 فى الدورى الإسبانى

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى