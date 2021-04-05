القليوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، الإثنين 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.وبحسب البيانات، سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل 21 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 8 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت مدينة شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14509.واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1150 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية “926 حالة، وبنها 4457 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1473 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1450 حالة، وشبين القناطر 989 حالة، وطوخ 1906حالات وقليوب 1033 ومدينة قها 94 وكفر شكر 829 حالات إصابة".من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات اليوم إن المستشفى استقبل، الإثنين، 12 حالة اشتباه بكورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج لـ(كوفيد-19) لـ5 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.أضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليًا، 44 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة 28 بالقسم الداخلي، موضحة أن المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.