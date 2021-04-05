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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الدستور» داخل متحف الحضارة: هنا يرقد الأجداد (صور)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:39 م
متحف الحضارة
عدسة: هاجر رضا
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