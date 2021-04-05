قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن قطع مياه الشرب عن منطقة مديرية الأمن وشارع الحرية بكورنيش النيل ومنطقة المبرة، الأربعاء المقبل؛ للقيام بإحلال وتجديد خطوط المياه في المحطة البحرية المرشحة بأرض سلطان.وقال ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العضو المنتدب بمحافظة المنيا إنه سيتم قطع المياه عن مناطق مديرية الأمن وشارع الحرية بكورنيش النيل بدءًا من شارع مصر حتى مسجد الفولي ومنطقة مستشفي المبرة الأربعاء المقبل من الحادية عشرة مساءً وإلى الرابعة من فجر الخميس المقبل؛ للقيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بالمحطة البحرية المرشحة التي تقع بأرض سلطان.وطالب الشهاوي أهالي وسكان هذه المناطق توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة االعمل في أعمال الإحلال والتجديد، مؤكدًا أن الغرض من هذه الأعمال تقديم خدمة جيدة تنال رضا المواطنين.