محافظ سوهاج يناقش مستجدات إجراءات مواجهة كورونا

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة مستجدات الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، واتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المهمة في هذا الشأن، بحضور الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات سوهاج الجامعية، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.وأوضح محافظ سوهاج أنه تقرر زيادة أعداد المستشفيات المخصصة للتعامل مع مرضى كورونا بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق وتكثيف أوجه التعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي، مشيرا إلى التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمحافظة.وشدد الفقي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم بالمصالح الحكومية، والأماكن العامة، ووسائل المواصلات، ومنع التجمعات، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتلك الإجراءات.وناشد الفقي المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامتهم.