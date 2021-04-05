إيبارشية بني مزار تحيي تذكار الأربعين للأنبا أثناسيوس 14 إبريل

يترأس الأنبا اسطفانوس، النائب البابوي لإيبارشية بني مزار والبهنسا، صلاة قداس الأربعين للأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية الراحل 14 ابريل الجاري بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول ببني مزار.ويقتصر الحضور في قداس تذكار الأربعين على الإكليروس من كهنة وشمامسة؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.