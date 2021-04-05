ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة في حملة مكبرة بسوهاج

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.وقال اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 26 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، شملت: بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و14 فرد روسى محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، و5 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وتحرّرت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.