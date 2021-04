جدل بعد إيقاف مسلسل "الملك".. نقاد وفنانون: دعوا الحكم للمشاهد

طارق الشناوي عن وقف مسلسل «الملك»: الرضوخ للسوشيال ميديا خطأ

هاجر الشرنوبي: «حرام تعب الناس يضيع بالشكل ده»

المخرج محمد العدل: الحكم يبقى بعد المشاهدة

عمر الشناوي: «رمي مجهود ناس على الأرض»

يسرى نصر الله: سيبوا الناس تحكم

عمرو سلامة: «من حقه يقدم الفراعنة بجناحات وبيطيروا»

أثار قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين لمراجعته، موجة من الجدل بين العاملين في المهنة.وانتقد عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين القرار، لا سيّما أنَّ فريق العمل انتهى من غالبية مشاهد المسلسل، الذي كان مقرراً عرضه في موسم رمضان المقبل.قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الضغوط التي حدثت في السوشيال ميديا تسببت في اتخاذ القرارات لتهدئة الأوضاع.وأضاف الناقد طارق الشناوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الممثل لا يجب أن يكون نفس الصورة الذهنية عن الشخصية التاريخية أو المعاصرة.وأوضح أن المناخ به فرصة لمن يزايد، منوها بأن هناك رضوخا لقوة وسطوة السوشيال ميديا، وهذا خطأ استراتيجي، ولا أحد يمكن أن يدافع عن خطأ في التوثيق العلمي.أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن استيائها من وقف مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، والذي كان من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلا: "حرام حرام بجد تعب وشقى ناس بقالهم شهور يضيع بالشكل دا بجد حرام وقف مسلسل وتضييع مجهود ناس مع احترامي للتاريخ بس بجد 90 ٪؜ من المسلسلات التاريخية مش بتوثق الفترة لأن هم مبيعملوش مسلسل وثائقي.. شوفوا viking وشوفوا Exodus: Gods and Kings وشوفوا Gods of Egypt وشوفوا The Mummy هتعرفوا إن اللي حصل مش جريمة والجريمة الحقيقية إنك تحكم على عمل قبل ما ينزل".وأضافت الشرنوبي: "المخرج يوسف شاهين لا يختلف علية 2 طلع عيسي العوام مسيحي وهو في التاريخ مسلم، بس هو عايز يوظف الدراما لده وخرج أهم حملة عايشة لليوم ده الدين لله والوطن للجميع، وقبل ما تهاجم بس ده رأيي الشخصي وأنا مليش علاقة بالمسلسل إطلاقا".انتقد المخرج الشاب محمد العدل، منع مسلسل الملك من العرض، وطالب بأن يتم ترك الأمر للجمهور لكي يحكم عليه.وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا مش بقيمه فنيا ولا عمري هعمل كده.. أنا مش موافق على مبدأ المنع أيا كانت الأسباب. يتعرض والجمهور يحكم عليه.. سلبا أو إيجابا.. لكن المنع فيه إحباط شديد لكل عناصره سواء اللي عليها تحفظ أو لا وحتى لو عند المسلسل عناصر متوفقتش من وجهة نظر الناس.. متبقاش النتيجة أبدا المنع.. المفروض الحكم يبقى بعد المشاهدة حتى لو من وجهة نظرك المؤشرات مش إيجابية".أعرب الفنان عمر الشناوى، عن استيائه من وقف عرض مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، والذى كان من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى 2021.وكتب عمر الشناوى عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بصراحة أنا شايف تعسف جامد جدا في وقف المسلسل، الموضوع بسيط لو فيه اخطاء يتكتب ديسكلايمر بسيط في الاول انه من وحي الخيال وانه لا يمثل حقبه وانه عمل درامي فني من تأليف نجيب محفوظ ولا يمثل واقع".وتابع: "انما رمي مجهود وفلوس ناس في الارض عشان جوافه وحبه شعر اكيد لا".أعرب المخرج يسري نصر الله عن رفضه لقرارات المجموعة المتحدة للإنتاج لإيقافها استكمال تصوير مسلسل "الملك".كتب نصر الله عبر حسابه بموقع فيسبوك: "وقف تصوير ومنع مسلسل من العرض أمر شديد الخطورة ولا يمكن قبوله. ناقشوه ودعوا الناس تحكم".انتقد المخرج عمرو سلامة قرار وقف العمل في مسلسل «الملك»، الذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل، معتبرا أن القرار يظلم حرية الإبداع الفني ويجور على تعب ومجهود بذله العاملون في المسلسل طوال الأشهر الماضية.وكتب «سلامة»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة، يا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه؟».وتابع: «أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه».واختتم: «يعني إمبارح كنا مبهورين بالتقدم إلى الدولة وصلتله، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى؟».