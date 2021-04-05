اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

اختتم المهرجان الدولي السادس للشعر دورة الشاعر المصري محروس بريك، الذي أقيمت فعالياته في المملكة المغربية بمشاركة 55 شاعرًا وناقدًا بعشر لغات.جاء المهرجان تحت شعار "بالشعر تنتصر الحياة"، وانتهت فعالياته اليومين بعد أن انطلق في الثاني من إبريل الجاري.وتوجه الشاعر والأكاديمي محروس بريك بالشكر لكل مَن شارك في المهرجان قائلًا:"لا يسعني في هذا المقام سوى أن أتوجه بتحية شكر وتقدير إلى جمعية الأنصار للثقافة بالمملكة المغربية حفظها الله وحفظ أهلها الطيبين، وأخص بالشكر والتحية الأستاذ عزيز ملوكي الذي غمرنا بمحبته وفضله، وتحية خاصة للصديقة العزيزة الشاعرة هدى القاتي والصديق العزيز الأستاذ مصطفى تودي، وكل الساهرين معهم على الشأن الثقافي بجمعية الأنصار، وتحية لكل مَن شارك في هذا المهرجان من الشعراء والنقاد، فلكم جميعًا في القلب مكانةٌ ومكان".وتابع"إنني، وأنا الشاعر، أجدُني الآن في موقفي هذا أخُطّ وأمحو الخطّ ثم أعيده باحثًا في معاجم العربية عن لفظة أو جملة أو بيت شعر يعبر عن مشاعري تُجاه هذه الحفاوة وذاك الاحتفاء الذي يتمناه كل شاعر ويصبو إليه كل أديب، إن صنيعكم هذا أيها الكرماء أرقى وسام يناله شاعر، وإنه لشرفٌ عظيم أرى نفسي – دون تواضع كاذب - دونه بكثير، لكنّ جمعية الأنصار تأبى إلا أن تأخذ بأيدينا وترفعَ من أقدارنا وتكرمَنا، ولا غرابةَ، فالشيءُ من مَعدِنه لا يُستغرب، وأنتم جميعا في جمعية الأنصار بقيادة الإنسان النبيل المعطاء الأستاذ عزيز ملوكي – أنتم أهل كرمٍ ومحبة وعطاء.وأكد أن ذلك الحب الذي لامس شِغاف قلوبنا عند لقائكم بخنيفرة العامرةِ أولَ مرة – قد زادَت المسافةُ في الفؤاد أواصرَه، إن الحبّ لا سبب له، يأتي بلا موعد، ويقيم دون رحيل، الحب كالشمس المشرقة التي لا تغيب، الحب - وهو المُستغنِي عن كل دليل – له ألف ألف دليل. وهل هناك دليلٌ على الحب أبقى وأسمى من اجتماع كل هؤلاء الشعراء والكتّاب والمثقفين على حب الشعر وإبداعه؛ رغم اختلاف الألسنة والأمكنة.واختتم الأكاديمي بجامعة القاهرة قوله:" كيف أوفيكم حقّكم أصدقائي الأعزاء، وأنا لا أملك إلا الكلمات، وهل تفي الكلمة بحق الفعل؟! ولأنني لا أملك إلا الكلمات اسمحوا لي أن أهديَكم هذه الأبياتِ لعلها تعبر عن بعض ما في القلب من محبة لكم:من أي أبيات الهوى أختارُوالشعر في هذا الجمال يحارُهذي بلاد الأطلسيِّ وها هنايقفُ الزمانُ ويُولَدُ الأحرارُهي مهجرُ الكُتّابِ صارت موردًاللناهلين وعزّ فيها الجارُفكأنما هي يثربٌ في حسنهاوكأنما أبناؤها الأنصارُهم قد بنَوا لي من صفاء قلوبهمدارًا بأرضِ المُتعبين تُزارُهم ثُلّة الخير القديم وموئلينعم الرفاقُ السادةُ الأخيارُفلتعذروني يا رفاق.. إذا كبامني البيانُ وخانتِ الأشعارُفأنا محبٌّ والحروفُ على فميخجلى.. وحرفُ المحسنين إسارُ