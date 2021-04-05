رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيسيون يمنيون: أرواح الشعب محاصرة بين خطر الجماعات الإرهابية وكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:24 م
عبد الحفيظ النهاري
عبد الحفيظ النهاري
سميرة إبراهيم
طباعة
قال عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام في اليمن، إن الموجة الأولى لكورونا كانت أقل من غيرها في الجزيرة العربية بالرغم من أوضاع الحرب والحصار والوضع الإنساني المتردي هناك بسبب الحرب وغياب وجود حكومة على الأرض سواء في المناطق المحررة أو بمناطق سيطرة الحوثيين، وربما كان ذلك بسبب الحصار وقلة التواصل مع الخارج والاحتكاك بالعالم بحكم الحصار الجوي والبري وإغلاق المنافذ من قبل التحالف بحسب ما تخوله لهم قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: «الموجة الثانية الحالية بدأت تفتك بالمواطنين وبالنخب في ظل غياب إحصائيات دقيقة سواء في المناطق المحررة أو التي تسيطر عليها مليشيا الانقلابيين الحوثيين».

وأوضح أن ما هو معلن حتى الآن أن حالات الإصابة المرصودة تبلغ 4798 و1738 حالة شفاء و946 حالة وفاة، ففي 29 مارس 2012 بلغت الحالات الجديدة معدل متوسط 86 حالة كل أسبوع، وبلغ وفيات القطاع الصحي من أطباء وصيادلة حوالي 76 طبيبا وصيدليا بحسب إحصاءات نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين كان آخرها الدكتور خالد الأكوع مدير المستشفى الجمهوري بصنعاء، خلافا لعدد الممرضين ومساعدي الأطباء الذين لم ترد إحصائية بعددهم.

وتابع: «مع ذلك تظل هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع نظرا لتكتم معظم الجهات التي تسيطر على مناطق الصراع سواء في مناطق الشرعية التي يسيطر عليها أكثر من طرف التي من دوافع تكتمها عجز الحكومة الشرعية عن التحكم في تلك المناطق وضعف أداء أجهزة الشرعية، أما في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، فإن التكتم على انتشار كورونا أصبح سياسة متبعة خوفا من انفلات الأوضاع في تلك المناطق وتصاعد حالات الغضب الجماهيري، وكذلك من أجل استمرار حشد الشباب والمقاتلين لجبهات المواجهة العسكرية، واستمرار التحشيد العسكري، والدورات التثقيفية الطائفية التي يستمرون في التوسع فيها بجمع الشباب وممارسة غسيل الأدمغة على النشء الذين يزج بهم فيما بعد إلى الجبهات».

وأضاف كثير من الشخصيات النخبوية تساقطت ومنها الأطباء والأكاديميين والسياسيين شراسة الموجة الثانية للفيروس، ولم نعد قادرين على مواكبة التعازي والمواساة، كما أن اكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين في المعارك بمأرب وغيرها من الجبهات يزيد من تعقيد الوضع، كما أن الحصار يجعل وضع المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب أكثر صعوبة في الإحاطة الطبية بالأوضاع هناك والوقوف على حقيقة الجائحة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية وصلت بتاريخ 31 مارس 2021م 360 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا» إلى عدن وتم توريدها عبر منطومة «كوفاكس» إلى جانب 13 ألف صندوق لحفظ اللقاحات، ومليون و300 ألف من المحاقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال، وهذه الجرعة الأولية جزء من 1.9. مليون جرعة ستتلقاها اليمن خلال هذا العام 2021 بحسب منظمة الصحة العالمية.

لكن الصعوبة ستظل قائمة في التحديات والصعوبات في توزيع تلك اللقاحات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين الانقلابية، بداية من حيث نسبة ما سيعتمد من تلك الكميات للمناطق التي تخضع للحوثيين وهي الأكثر سكانا، فضلا عن تعدد الصعوبات اللوجستية ومن أهمها أولويات الشرائح التي سيعتمد أولويتها في تلقي اللقاح، فضلا عن تحكم المليشيا في التوزيع وفي تقييد حركة الفرق المختصة.

وأكد أن الوضع في مأرب وفي شبوة وفي أبين لا يختلف كثيرا نظرا لسيطرة الجماعات المتطرفة التي تستظل زورا بالشرعية وتختبي في صفها وتنظر إلى الحرب باعتبارها حربا طائفية ومذهبيا وإيديولوجية موجهة ضد خصومهم المذهبيين والطائفيين ـ الجماعة الحوثية الشيعية التابعة لإيران ـ ولا تنظر إلى الحرب باعتبارها استعادة للشرعية ولمؤسسات الدولة.

من جانبها، قالت أروي الشمري الأكاديمية اليمينة، إن الوضع في تعز سيئ جدا والمقابر لن تتوقف عن استقبال جثث الموتى المستشفيات لايوجد فيها المعدات التي تقى المواطن من خطر كورونا وأجهزة الأكسجين غير متوفرة وتباع بمبالغ خيالية، والوضع الصحي متدني جدا والمصيبة أن إجراءات الوقاية تتم بشكل غير صحيح، ويحاول الأمن أن يجمع التجمعات وصالات الإفراج وإغلاق المساجد لكن جماعة الإخوان يحاولون نشر الوباء في تعز.

موضوعات متعلقة

موسيمانى يتلقى صدمة جديدة حول مشاركة معلول أمام الزمالك

إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديمبلى» يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد 1-0 فى الدورى الإسبانى

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى