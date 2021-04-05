سيسيون يمنيون: أرواح الشعب محاصرة بين خطر الجماعات الإرهابية وكورونا

قال عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام في اليمن، إن الموجة الأولى لكورونا كانت أقل من غيرها في الجزيرة العربية بالرغم من أوضاع الحرب والحصار والوضع الإنساني المتردي هناك بسبب الحرب وغياب وجود حكومة على الأرض سواء في المناطق المحررة أو بمناطق سيطرة الحوثيين، وربما كان ذلك بسبب الحصار وقلة التواصل مع الخارج والاحتكاك بالعالم بحكم الحصار الجوي والبري وإغلاق المنافذ من قبل التحالف بحسب ما تخوله لهم قرارات الأمم المتحدة.وأضاف: «الموجة الثانية الحالية بدأت تفتك بالمواطنين وبالنخب في ظل غياب إحصائيات دقيقة سواء في المناطق المحررة أو التي تسيطر عليها مليشيا الانقلابيين الحوثيين».وأوضح أن ما هو معلن حتى الآن أن حالات الإصابة المرصودة تبلغ 4798 و1738 حالة شفاء و946 حالة وفاة، ففي 29 مارس 2012 بلغت الحالات الجديدة معدل متوسط 86 حالة كل أسبوع، وبلغ وفيات القطاع الصحي من أطباء وصيادلة حوالي 76 طبيبا وصيدليا بحسب إحصاءات نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين كان آخرها الدكتور خالد الأكوع مدير المستشفى الجمهوري بصنعاء، خلافا لعدد الممرضين ومساعدي الأطباء الذين لم ترد إحصائية بعددهم.وتابع: «مع ذلك تظل هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع نظرا لتكتم معظم الجهات التي تسيطر على مناطق الصراع سواء في مناطق الشرعية التي يسيطر عليها أكثر من طرف التي من دوافع تكتمها عجز الحكومة الشرعية عن التحكم في تلك المناطق وضعف أداء أجهزة الشرعية، أما في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، فإن التكتم على انتشار كورونا أصبح سياسة متبعة خوفا من انفلات الأوضاع في تلك المناطق وتصاعد حالات الغضب الجماهيري، وكذلك من أجل استمرار حشد الشباب والمقاتلين لجبهات المواجهة العسكرية، واستمرار التحشيد العسكري، والدورات التثقيفية الطائفية التي يستمرون في التوسع فيها بجمع الشباب وممارسة غسيل الأدمغة على النشء الذين يزج بهم فيما بعد إلى الجبهات».وأضاف كثير من الشخصيات النخبوية تساقطت ومنها الأطباء والأكاديميين والسياسيين شراسة الموجة الثانية للفيروس، ولم نعد قادرين على مواكبة التعازي والمواساة، كما أن اكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين في المعارك بمأرب وغيرها من الجبهات يزيد من تعقيد الوضع، كما أن الحصار يجعل وضع المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب أكثر صعوبة في الإحاطة الطبية بالأوضاع هناك والوقوف على حقيقة الجائحة.وبحسب منظمة الصحة العالمية وصلت بتاريخ 31 مارس 2021م 360 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا» إلى عدن وتم توريدها عبر منطومة «كوفاكس» إلى جانب 13 ألف صندوق لحفظ اللقاحات، ومليون و300 ألف من المحاقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال، وهذه الجرعة الأولية جزء من 1.9. مليون جرعة ستتلقاها اليمن خلال هذا العام 2021 بحسب منظمة الصحة العالمية.لكن الصعوبة ستظل قائمة في التحديات والصعوبات في توزيع تلك اللقاحات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين الانقلابية، بداية من حيث نسبة ما سيعتمد من تلك الكميات للمناطق التي تخضع للحوثيين وهي الأكثر سكانا، فضلا عن تعدد الصعوبات اللوجستية ومن أهمها أولويات الشرائح التي سيعتمد أولويتها في تلقي اللقاح، فضلا عن تحكم المليشيا في التوزيع وفي تقييد حركة الفرق المختصة.وأكد أن الوضع في مأرب وفي شبوة وفي أبين لا يختلف كثيرا نظرا لسيطرة الجماعات المتطرفة التي تستظل زورا بالشرعية وتختبي في صفها وتنظر إلى الحرب باعتبارها حربا طائفية ومذهبيا وإيديولوجية موجهة ضد خصومهم المذهبيين والطائفيين ـ الجماعة الحوثية الشيعية التابعة لإيران ـ ولا تنظر إلى الحرب باعتبارها استعادة للشرعية ولمؤسسات الدولة.من جانبها، قالت أروي الشمري الأكاديمية اليمينة، إن الوضع في تعز سيئ جدا والمقابر لن تتوقف عن استقبال جثث الموتى المستشفيات لايوجد فيها المعدات التي تقى المواطن من خطر كورونا وأجهزة الأكسجين غير متوفرة وتباع بمبالغ خيالية، والوضع الصحي متدني جدا والمصيبة أن إجراءات الوقاية تتم بشكل غير صحيح، ويحاول الأمن أن يجمع التجمعات وصالات الإفراج وإغلاق المساجد لكن جماعة الإخوان يحاولون نشر الوباء في تعز.