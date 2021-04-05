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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نائب وزير السياحة: سيناريوهات لتنظيم الحج فور اتخاذ القرار

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:23 م
غادة شلبي
غادة شلبي
رامى حسين
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قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية ضوابطها لاستقبال الحجاج من الخارج والأعداد التي ستسمح باستقبالها خلال الموسم، موضحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع اللجنة العليا للحج وتم الاتفاق على تنفيذ عدة سيناريوهات للموسم سيتم تطبيقها فور الإعلان عن الضوابط المنظمة للحج هذا العام.

وأشارت في تصريحات خاصة للدستور، لدينا تصور للموسم سواء بالنسبة للتطعيمات أو الإجراءات التي ستنفذ سواء داخل مصر أو المملكة العربية السعودية، كما أن هناك تنسيق بين الوزارات الثلاثة المنظمة للحج المصري (السياحة والآثار – الداخلية – التضامن الاجتماعي) لنكون على أهبة الاستعداد بتنفيذ الإجراءات في السماح بتنفيذ الحج هذا العام، كما أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية خاصة أن وزير الحج والعمرة مدرك تمامًا أهمية الحج عند المصريين والشعائر المقدسة.

وأوضحت أنه في حالة التنظيم سيكون موسم استثنائي للغاية فالطبع لن يكون بنفس الأعداد المتاحة لنا سنويًا وستكون هناك أعداد قليلة ممثلة من الدول والبعثات الإسلامية بدول أوروبا ولهذا ستكون تكلفته باهظة للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتبع من العزل واللقاح وخلافه من الإجراءات التي من المتوقع أن تتبع وهناك تواصل مستمر من كافة أجهزة الدولة في هذا الملف لنكون على أهبة الاستعداد في حالة الوصول إلى قرار تنظيم الحج.

وفى ذات السياق تشير المصادر الى أن أعداد الحجاج التي سيسمح لها بالسفر للحج لن تزيد عن 30 ألف فقط وأن الفئة لن تزيد عن الـ60 عامًا.

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