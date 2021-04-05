طارق الشناوي عن وقف مسلسل «الملك»: الرضوخ للسوشيال ميديا خطأ

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الضغوط التي حدثت في السوشيال ميديا تسببت في اتخاذ القرارات لتهدئة الأوضاع.وأضاف الناقد طارق الشناوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الممثل لا يجب أن يكون نفس الصورة الذهنية عن الشخصية التاريخية أو المعاصرة.وأوضح أن المناخ به فرصة لمن يزايد، منوها بأن هناك رضوخا لقوة وسطوة السوشيال ميديا، وهذا خطأ استراتيجي، ولا أحد يمكن أن يدافع عن خطأ في التوثيق العلمي.