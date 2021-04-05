غرفة السياحة تحذر من تقديم خرائط مغلوطة عن الحدود المصرية

اعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بمراعاة الدقة فيما يتعلق بنشر الخرائط عن مصر.وطالبت الغرفة من جموع الشركات بالتأكيد على صحة الحدود مع كافة دول الجوار، مع التشديد على أن الحدود المصرية الجنوبية عبارة عن خط كامل الاستقامة يمتد من الحدود الليبية غربًا 22 درجه ً حتى البحر الأحمر شرقًا ويطبق على خط عرض شمال.وأشارت الغرفة، إلى أنه قد تبين خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الجهات باستخدام بعض الخرائط المغلوطة للقطر المصري عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على «الفيسبوك»، حيث تضع منطقة حلايب وشلاتين داخل أراضي دولة السودان، وكذلك منطقة بئر طويل السودانية ضمن الأراضي المصرية.وعليه تهيب الغرفه من جميع الشركات السياحية مراعاة التوجيهات والتعليمات المذكورة عند عمل الإعلانات الخاصة بهم سواء كانت ورقية أو من خلال مواقعها االإكترونية أو مواقع السوشيال.