محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية.وأوضح المحافظ توفر أرصدة المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز فضلًا عن تنفيذ القرارات الخاصة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفى العزل بأبوتيج لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.وأستعرض آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية.جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.حيث تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الجميع بالخير والأمن والسلام.كما وجه رئيس الوزراء المحافظين باستمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، خاصة اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، فضلًا عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.وأشار محافظ أسيوط إلى الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال شهر رمضان المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وقت الذروة لافتًا إلى جهود المحافظة في التشديد في الإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على فتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعدادا لشهر رمضان المبارك والتوسع فى اقامة المعارض وفتح المنافذ الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز والاحياء تسهيلا على المواطنين وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالاضافة الى تكثيف الحملات على الكافيهات ومنع الشيشة والتأكيد على ارتداء الكمامات وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين بالتنسيق مع الجهات الامنية والرقابية.كما أكد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتبارًا من 17 إبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة القادمة.