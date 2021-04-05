«بنها التعليمي» ينعى طبيبة توفت إثر مضاعفات كورونا

نعى مستشفى بنها التعليمي، الاثنين، طبيبة من العاملين بالمستشفى عقب وفاتها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال المستشفى، في بيان على صفحته الرسمية: "ينعى المستشفى بكل الحزن والأسي شهيدة العمل والواجب دكتورة آية عبدالمحسن نائب الأطفال بمستشفى بنها التعليمي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأعلنت مديرية صحة القليوبية أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في منافذ التطعيم بالقليوبية بلع حتي اليوم 3309 مواطنين بينهم 1413 مواطنًا من منفذ التطعيم بمستشفي كفرشكر المركزي و812 من منفذ مركز طب الأسرة بسنديون في قليوب 1084 من منفذ مركز طبي حجازي بشبرا.وبحسب بيان المديرية، فإن مَن تلقوا اللقاح اليوم بلغوا 295 مواطنًا منهم 112 بمستشفى كفر شكر المركزي و57 من مركز طب الأسرة بسنديون و126 من مركز طبي حجازي.وأعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية أن المستشفى استقبل اليوم 9 حالات مصابة بكورونا،لافتًا إلى أن المستشفى سجل اليوم 3 حالات وفاة كانت محجوزة بالعناية المركزة، بينما سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 70 حالة إصابة جديدة بكورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة خلال هذه المدة بعد أن سجل 17 حالة إصابة، جاء بعده في الترتيب حي شرق شبرا الخيمة الذي سجل 9 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت مدينة العبور وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الان على مستوى القليوبية عند 14466.