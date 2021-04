هاجر الشرنوبي بعد وقف «الملك»: «حرام تعب الناس يضيع بالشكل ده»

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن استيائها من وقف مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، والذي كان من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلا: "حرام حرام بجد تعب وشقى ناس بقالهم شهور يضيع بالشكل دا بجد حرام وقف مسلسل وتضييع مجهود ناس مع احترامي للتاريخ بس بجد 90 ٪؜ من المسلسلات التاريخية مش بتوثق الفترة لأن هم مبيعملوش مسلسل وثائقي.. شوفوا viking وشوفوا Exodus: Gods and Kings وشوفوا Gods of Egypt وشوفوا The Mummy هتعرفوا إن اللي حصل مش جريمة والجريمة الحقيقية إنك تحكم على عمل قبل ما ينزل".وأضافت الشرنوبي: "المخرج يوسف شاهين لا يختلف علية 2 طلع عيسي العوام مسيحي وهو في التاريخ مسلم، بس هو عايز يوظف الدراما لده وخرج أهم حملة عايشة لليوم ده الدين لله والوطن للجميع، وقبل ما تهاجم بس ده رأيي الشخصي وأنا مليش علاقة بالمسلسل إطلاقا".العمل من إخراج حسين المنباوي وتاليف كلا من محمد وخالد دياب وهو بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وآخرين.