محافظ المنيا يستقبل اثنين من الأساقفة الجدد

زار الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص والأنبا فام أسقف شرق المنيا، اليوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لشكره على حضور تجليس كل من نيافتهما.وسيم الأسقفان الجديدان مارس الماضي على إيبارشيتي أبوقرقاص، وشرق المنيا اللتين كانتا قبلًا ضمن إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، وأقيم طقس تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير منذ قرابة أسبوعين، بينما جُلِّس نيافة الأنبا فام الأسبوع الماضي، وحضر محافظ المنيا وعدد من قياداتها احتفالي التجليس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.