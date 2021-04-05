«كورونا» يعلق صلوات القداس والأنشطة الكنسية بالإيبارشيات

أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تعليق الأنشطة الكنسية والصلوات لفترة محدودة، بالتزامن مع التوقعات ببدء موجة ثالثة من فيروس كورونا من بينها إيبارشية طهطا التي بدأت تعليق الصلوات بها وقنا معلقة جميع الأنشطة الكنسية أيضًا.قال الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، إنه تقرر تعليق الصلوات بكنائس الإيبارشية اعتبارًا من أمس ولحين تقدير الموقف فيما بعد مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.أشار في بيان: "في حالة أن الأب له رؤية أن يصلي بمفرده مع اثنين من الشمامسة كل يوم أحد سيكون على مسئوليته الشخصية، مضيفًا أن صلوات الجنازة على الموتي ستقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى بما لايزيد علي حضور 10 أفراد فقط، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.في السياق ذاته، علقت إيبارشية قنا 15 يومًا خلال الفترة الماضية صلوات مع تزايد الإصابات ببعض الكنائس بفيروس كورونا مع تعليق الأنشطة الكنسية من مدارس أحد واجتماعات روحية.عادت كنائس قنا للصلوات خلال الأسبوع الجاري بنسبة حضور25% لاستئناف قداسات الصوم الكبير، دون عودة لأنشطة الكنيسة الأخرى، لكن قرر الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية بأن مَن يحضر إلى الكنيسة مصابًا بالفيروس أو مخالطًا لمريض يمنع من حضور الصلوات لمدة شهر كامل.