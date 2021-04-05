المخرج محمد العدل ينتقد وقف الملك: الحكم يبقى بعد المشاهدة

انتقد المخرج الشاب محمد العدل، منع مسلسل الملك من العرض، وطالب بأن يتم ترك الأمر للجمهور لكي يحكم عليه.وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا مش بقيمه فنيا ولا عمري هعمل كده.. أنا مش موافق على مبدأ المنع أيا كانت الأسباب. يتعرض والجمهور يحكم عليه.. سلبا أو إيجابا.. لكن المنع فيه إحباط شديد لكل عناصره سواء اللي عليها تحفظ أو لا وحتى لو عند المسلسل عناصر متوفقتش من وجهة نظر الناس.. متبقاش النتيجة أبدا المنع.. المفروض الحكم يبقى بعد المشاهدة حتى لو من وجهة نظرك المؤشرات مش إيجابية".مسلسل "الملك" بطولة عمرو يوسف وماجد المصري وسوسن بدر وصبا مبارك ومحمد لطفي ومحمد علاء وأمير صلاح وريم مصطفى، وعن قصة نجيب محفوظ وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.