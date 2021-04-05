كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

برنامج رامز جلال في رمضان 2021

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ونشر رامز جلال بوستر لبرنامجه الجديد في شهر رمضان ٢٠٢١، على حسابة الشخصي بموقع انستجرام، وهو يحمل في يده فانوس رمضان، واليد الأخرى خواتم حروف اسم رامز باللغة الإنجليزية، وظهر رامز في البوستر بقصة شعر مختلفة باللون الاحمر، وقال رامز عبر حسابه الشخصي "بسم لله توكلنا على الله واللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، "قريبا إن شاء لله رمضان ٢٠٢١".يعرض برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان المقبل، على شاشة قناة إم بي سي مصر "MBC مصر"، حصريا، وقامت القناة بإذاعة برنامجه في شهر رمضان الماضى ٢٠٢٠، وستعرضه حصريا هذا العام، ويتمتع رامز بتنفيذ الأفكار المختلفة في برنامجه لجذب الجمهور في شهر رمضان.برنامج رامز في رمضان سيكون برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويتميز بالإنتاج الضخم، لكن حتى الآن لم يتم تداول أى معلومات عن فكرة تصوير برنامج رامز جلال الذي سيذاع في شهر رمضان ٢٠٢١، ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم "رامز مريض نفسي".وسيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد خلال الأيام المقبلة، وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي لمعرفة فكرة تصوير برنامج رامز، الذي يطل على المشاهدين كل شهر رمضان ببرنامج مقالب مختلف، وكتب العديد من الفنانين لرامز عبر موقع انسجرام، الكثير من التعليقات يتمنون له التوفيق والنجاح.وتصدر بوستر برنامج رامز جلال الجديد الترند على موقع تويتر، وقال عبر حسابه الشخصي على الانستجرام "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ترند رقم ١ على تويتر وربنا يتممها على خير وبكملها بالستر".