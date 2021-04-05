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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:08 م
رامز جلال
رامز جلال
حسين العمدة
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كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021، نقدم لكم كافة التفاصيل عن برنامج رامز الجديد الذي سيتم إذاعته في شهر رمضان الكريم المقبل، ويطل رامز جلال ببرنامج "مقالب"، كل شهر رمضان، ويستضيف العديد من الشخصيات المعروفة مثل الفنانين سواء الممثلين أو المغنين، وأيضا لاعبين كرة القدم في مختلف الأندية، ويعتمد رامز جلال على استضافة الشخصيات التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، حتى يحقق نسب مشاهدات ضخمة من خلال إذاعة حلقات البرنامج.

برنامج رامز جلال في رمضان 2021

ونشر رامز جلال بوستر لبرنامجه الجديد في شهر رمضان ٢٠٢١، على حسابة الشخصي بموقع انستجرام، وهو يحمل في يده فانوس رمضان، واليد الأخرى خواتم حروف اسم رامز باللغة الإنجليزية، وظهر رامز في البوستر بقصة شعر مختلفة باللون الاحمر، وقال رامز عبر حسابه الشخصي "بسم لله توكلنا على الله واللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، "قريبا إن شاء لله رمضان ٢٠٢١".

برنامج رامز جلال في رمضان 2021

يعرض برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان المقبل، على شاشة قناة إم بي سي مصر "MBC مصر"، حصريا، وقامت القناة بإذاعة برنامجه في شهر رمضان الماضى ٢٠٢٠، وستعرضه حصريا هذا العام، ويتمتع رامز بتنفيذ الأفكار المختلفة في برنامجه لجذب الجمهور في شهر رمضان.

برنامج رامز في رمضان سيكون برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويتميز بالإنتاج الضخم، لكن حتى الآن لم يتم تداول أى معلومات عن فكرة تصوير برنامج رامز جلال الذي سيذاع في شهر رمضان ٢٠٢١، ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم "رامز مريض نفسي".
وسيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد خلال الأيام المقبلة، وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي لمعرفة فكرة تصوير برنامج رامز، الذي يطل على المشاهدين كل شهر رمضان ببرنامج مقالب مختلف، وكتب العديد من الفنانين لرامز عبر موقع انسجرام، الكثير من التعليقات يتمنون له التوفيق والنجاح.

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وتصدر بوستر برنامج رامز جلال الجديد الترند على موقع تويتر، وقال عبر حسابه الشخصي على الانستجرام "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ترند رقم ١ على تويتر وربنا يتممها على خير وبكملها بالستر".

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