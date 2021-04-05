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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تحصد ذهبيتين في بطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:32 م
بطولة الشهيد الرفاعي
بطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى
الفيوم - زينب علاء
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صرح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعى ال (٤٨) لألعاب القوى على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المصرية، حيث حصلت الجامعة على عدد ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وعدد ٢ ميدالية برونزية، وذلك اليوم الإثنين.

وأوضح أن الطالب هشام وجدى عبدالحميد، كلية التربية الرياضية حصل على ميدالية ذهبية في مسابقة ٥٠٠ متر جري رجال، وميدالية ذهبية في مسابقة ١٥٠٠ متر جري رجال.

بينما حصل الطالب محمد حسين عاشور، كلية التربية الرياضية على ميدالية فضية في مسابقة ١٥٠٠ متر جري رجال.

وحصل الطالب مصطفي محمد معوض، كلية التربية الرياضية على ميدالية برونزية في مسابقة ١٠٠٠٠ متر جري رجال، والطالب عبد الرحمن عويس محمد، كلية التربية الرياضية على ميدالية برونزية في مسابقة ٥٠٠٠ متر مشي رجال.

ويتقدم أحمد جابر شديد، وأسرة جامعة الفيوم بخالص التهاني القلبية لكل الفائزين مع تمنياتنا بداوم النجاح والتقدم.

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