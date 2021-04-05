عمر الشناوي عن وقف مسلسل «الملك»: «رمي مجهود ناس على الأرض»

أعرب الفنان عمر الشناوى، عن استيائه من وقف عرض مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، والذى كان من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى 2021.وكتب عمر الشناوى عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بصراحة أنا شايف تعسف جامد جدا في وقف المسلسل، الموضوع بسيط لو فيه أخطاء يتكتب ديسكلايمر بسيط في الأول إنه من وحي الخيال وأنه لا يمثل حقبة وانه عمل درامي فني من تأليف نجيب محفوظ ولا يمثل واقع".وتابع: "انما رمي مجهود وفلوس ناس في الارض عشان جوافه وحبه شعر اكيد لا".المسلسل من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وهو من إخراج حسين المنباوي.