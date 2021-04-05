فحص 98 ألف رضيع ضمن مبادرة «السمعيات» في كفرالشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصًا على صحة الطفل المصري.وقالت «سلام»: إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.كما أوضحت وكيل وزارة الصحة أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 976 طفلًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 98215 طفلًا، حيث بلغت نسبة التغطية 101.3%.