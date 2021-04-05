يسرى نصر الله ينتقد إيقاف مسلسل "الملك": سيبوا الناس تحكم

أعرب المخرج يسري نصر الله عن رفضه لقرارات المجموعة المتحدة للإنتاج لإيقافها استكمال تصوير مسلسل "الملك".كتب نصر الله عبر حسابه بموقع فيسبوك: "وقف تصوير ومنع مسلسل من العرض أمر شديد الخطورة ولا يمكن قبوله. ناقشوه ودعوا الناس تحكم".وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا بوقف مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل، ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه في رمضان القادم.