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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

Cit: إنشاء أول مركز إبداع 4G للصناعة «قرار صائب»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:55 م
وليد جاد
وليد جاد
طارق عتمان رئيس
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قال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية (Cit) إن إنشاء أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية قرار صائب ويدعم تطبيق الخطة القومية لتوطين التصنيع المحلي في عدة قطاعات منها الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة والصناعات التكاملية.

أضاف جاد لـ"الدستور" أن مركز الإبداع الصناعي سيساهم في التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها لنشر فكرة المصانع الذكية، لافتًا إلى أن تأهيل الكوادر المصرية بالسوقين المحلي والإقليمي يتطلب وجود مراكز إبداع صناعي تدعم الجيل الرابع من الثورة الصناعية.

وقال رئيس الغرفة إن الدولة لديها خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للشركات المصرية بهدف تحويل مصر مركزًا إقليميًا فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة الرقمنة بالتصنيع ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية إلي الصناعة الوطنية.

أشار رئيس الغرفة الي أن توطين التطبيقات الرقمية كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والبيانات العملاقة في التصنيع المحلي وتدريب العمال والمهندسين عليها سيؤدي إلى تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.

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