أسقف هولندا يسيّم شمامسة جدد بكنيسة أبي سيفين أمستردام

صلى الأنبا أرساني، أسقف هولندا القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم أبي سيفين بأمستردام.عقب انتهاء صلاة الصلح، أتم نيافته طقس سيامة شمامسة جدد في درجة ابصليتس «المرتل»، وتمت ترقية مجموعة من الشمامسة لرتبة الأغنسطس «القاري».شارك في الصلاة القس متاؤس بشارة كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأمستردام والشمامسة وعدد من أفراد الشعب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم "الصوم الكبير" الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.