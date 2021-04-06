الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:27 ص
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، 48 ألفا و460 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 235 شخصا.
وأشارت البيانات التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الالكتروني- إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغت أكثر من 30،7 مليون إصابة، ووفاة 556 ألف شخص من بين المصابين بالفيروس.
وأشارت البيانات التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الالكتروني- إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغت أكثر من 30،7 مليون إصابة، ووفاة 556 ألف شخص من بين المصابين بالفيروس.