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محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 6 أبريل 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:29 ص
برج الجدى
برج الجدى
هويدا سعيد
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 6 أبريل 2021 لبرج الجدي، على النحو التالي:

مهنيًا: تحمل لك الحظوظ فرص مالية وعمليات مادية ناجحة وازدهارًا للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة ورباحًا وانفراجات على كافة الأصعدة.

عاطفيًا: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيدًا عن المحيط وهموم مشاغل العمل.

صحيًا: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يوميًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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