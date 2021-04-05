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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم باسم سمرة في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:12 م
باسم سمرة
باسم سمرة
دعاء عبد المقصود
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كرَّمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنان باسم سمرة، عن مجمل أعماله ولأدواره البارزة في السينما ودعمه الدائم للأفلام القصيرة والمستقلة، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم على مسرح محمد عبدالوهاب.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن مجمل الأعمال السينمائية والدرامية التي شارك في بطولتها باسم سمرة تقديرا لدوره في إثراء الحياة الفنية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبدالوهاب مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد.

وشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من المخرج عمر عبدالعزيز، الممثلة رشا مهدي، ومصممة الأزياء ريم العدل لمسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية، وكل من المخرج أشرف مهدي، الناقدة أروى تاج الدين والكاتب لاري نبيل لتحكيم مسابقتي الطلبة والتحريك.

ويعرض فيلم "توك توك" عقب حفل الافتتاح مباشرة بعد انطلاقه في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا مطلع العام الحالي، وهو من تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.

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