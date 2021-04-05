غدًا.. «المصدرين المصريين» تعقد ندوة لشرح تفاصيل السوق اليابانية

تعقد جمعية المصدرين المصريين، ندوة عبر الفيديو كونفرانس، غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب ECS في طوكيو، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والهدف من الندوة هو تزويد المصدرين المصريين بالمعلومات اللازمة عن الأسواق اليابانية.كما سنركز الندوة على توضيح وشرح بروتوكول القطاع الزراعي الموقع بين مصر واليابان، بالإضافة إلى المنتجات المستهدفة، وتفاصيل عن السوق اليابانية، فضلًا عن المواصفات والتعبئة المطلوبة ومعالجة التبريد والحد الأقصى لمستويات المخلفات المسموح بها قانونًا في اليابان.