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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شركة مياه الشرب تطلق دورة في كرة القدم الخماسية بأسوان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:20 م
دورة كرة القدم الخماسية
دورة كرة القدم الخماسية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مساء اليوم، فعاليات بطولة في كرة القدم الخماسية بمدينة أسوان تحمل شعار "الرياضة أمن قومي"، وذلك خلال الفترة من 5 الي 9 أبريل الحالي.

وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس الشركة في أسوان، إن البطولة يشارك 7 فرق لشركات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، وهي الإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية والمنيا علاوة علي أسوان، ويضم كل فريق 10 لاعبين علاوة علي ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني والإداريين.

وأوضح أن هذه البطولة تأتي استكمالًا للفعاليات والأنشطة الرياضية التي تشهدها محافظة أسوان، والتي كان آخرها مؤتمرًا عن السياحية الرياضية والذي كان من توصياته تنفيذ المزيد من الأنشطة الرياضية علي أرض أسوان من أجل التشجيع علي ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن المهندس أنس عبدالله مستشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان لمشروعات حياة كريمة أنه تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا خلال المباريات التي تقام في ملاعب مفتوحة بنادي أسوان الرياضي، حيث تهدف هذه البطولة الي تحقيق الأهداف السامية للرياضة ورفع شعارات لا للتعصب ولا للمخدرات ولا للارهاب والحث علي النشاط والعمل وزيادة الإنتاج.

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