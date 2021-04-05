«إليك أصلي».. العظة الأحدث للأنبا توماس بالصوم

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية خلال فترة الصوم الكبير، وذلك عبر تقنية البث المباشر.جاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "إليك اصلي" ضمن العظات التي يلقيها نيافته خلال فترة الصوم لدعم الأقباط روحيًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية أكبر أصوامها على الإطلاق المعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.