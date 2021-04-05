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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«العدل»: جمهور الإسكندرية جعل مهرجان الفيلم القصير حماسيًا (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:16 م
محمد العدل
محمد العدل
هبه عويضه
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قال المنتج محمد العدل، رئيس شرف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن مهرجان الفيلم القصير الذي يقام على أرض الإسكندرية، هو مهرجان حماسي بالقائمين عليه وبجمهور عروس البحر.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السابعة، الذي أقيم مساء اليوم على مسرح محمد عبد الوهاب وسط المدينة، بحضورالمنتج محمد العدل، والفنان باسم سمرة، والعديد من الفنانين المشاركين بالمهرجان وجمهور الإسكندرية.

وأضاف أنه منذ بداية انطلاق المهرجان منذ دورته الأولى، حمل على عاتقه مساعدة الشباب القائم على المهرجان، قائلًا: «كنت أتمنى أكون شاب لكي اجتهد معهم».

وأشار، منذ يومين تابعنا موكب نقل المومياوات، والذي تم بأيدي شباب، واليوم نحن مع مهرجان أقيم بسواعد شباب صغير صمم على تحقيق حلمه.

ولفت أن الشباب هم المستقبل، موجهًا نصيحة لشباب الفنانين قائلًا: تمسكوا بفنكم، كملوا أمل كملوا فن، واستكملوا هذا المهرجان الرائع.

وذكر أن وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قدمت كل ما نطلبه من مساعدات بجانب الدعم المعنوي لخروج هذا المهرجان الشبابي على أرض الإسكندرية.

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