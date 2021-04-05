6.9 مليون جنيه حصيلة البيع للمزادات بجمارك دمياط خلال مارس

قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط خلال مارس 2021 ببيع 41 لوطًا خلال 3 جلسات بيع عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية لأصناف متنوعة قطع غيار سيارات خشب وحذاء أولادى ومواسير وحديد بيليت وخلافه بإجمالي 5 ملايين و209 آلاف و620 جنيهًا.كما قامت بالبيع المباشر لـ10 لوطات لأصناف تفاح وكيوى وفول بمبلغ مليون 694 ألفًا و300 جنيه خلال نفس الشهر.بذلك يصبح إجمالى اللوطات المباعة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط خلال مارس الماضي 51 لوطًا بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين و903 آلاف و920 جنيهًا.