عمرو سلامة ينتقد وقف «الملك»: «من حقه يقدم الفراعنة بجناحات وبيطيروا»

انتقد المخرج عمرو سلامة قرار وقف العمل في مسلسل «الملك»، الذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل، معتبرا أن القرار يظلم حرية الإبداع الفني ويجور على تعب ومجهود بذله العاملون في المسلسل طوال الأشهر الماضية.وكتب «سلامة»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة، يا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه؟».وتابع: «أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه».واختتم: «يعني إمبارح كنا مبهورين بالتقدم إلى الدولة وصلتله، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى؟».كانت المجموعة المتحدة أصدرت بيانا قبل ساعات أعلنت خلاله وقف العمل في المسلسل، وإحالة السيناريو إلى لجنة من المتخصصين لمراجعته.مسلسل «الملك» بطولة عمرو يوسف صبا مبارك ريم مصطفى، ويتناول قصة الملك أحمس وطرده الهكسوس من مصر.