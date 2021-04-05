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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب عملى لطلاب الزراعة المطرية بوديان مطروح

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:53 م
تدريب عملي لطلاب
تدريب عملي لطلاب الزراعة المطرية
ياسمين شعيب
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قام المهندس عربي على منصور، مدير وحدة الأراضي والمياه بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بتنفيذ تدريب عملي لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمناطق وديان مرسي مطروح عن طرق حصاد مياه الأمطار.

وعرض مدير وحدة الأراضي والمياه طرق حصاد مياه الأمطار وكيفية استغلالها في الزراعات البستانية أو الموسمية مع عرض طرق عمل السدود وطرق الاستلامات وكيفية إنشائها لحصاد كميات الأمطار، سواء عن طريق الخزانات أو الآبار، بالإضافة إلي استصلاح الأراضي داخل الوديان.

وأعرب طلاب الثانوي الزراعي عن سعادتهم بكم المعلومات التي تم اكتسابها خلال الشرح الميداني لحصاد مياه الأمطار داخل منطقة وادي الخروبة جنوب مدينة مرسي مطروح.

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