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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق بشقة سكنية في قها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:42 م
حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بشقة بالطابق الرابع بمدينة قها، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعمارة رقم 25 بمساكن السجل المدني بمدينة قها.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وبالمعاينة تبين احتراق بوتاجاز وأنبوبة البوتاجاز من الخارج وبعض الملابس ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية أو ممتلكات.

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