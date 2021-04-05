رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: الأندية الشعبية «ميراثنا» وضياعه خط أحمر أمام الحكومة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:31 م
ميراثنا
ميراثنا
إسلام نصير
طباعة
استكملت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولتها التفقدية ضمن وفد لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمود حسين للأندية الشعبية الرياضية بالإسكندرية لرصد المشكلات والعقبات التي تواجه رواد الأندية على أرض الواقع.

أوضحت غادة، خلال كلمتها بالاتحاد السكندري أنه إلى جانب الدور التشريعي الذي يقومون به كنواب في اللجنة من إجراء تعديلات على قانون الرياضة لتعظيم موارد الأندية وغيره، إلا أنه يجب على الأندية أن تكون مستعدة للتعاون مع وزارة الشباب في التفكير بشكل استثماري خارج الصندوق لتعظيم الموارد المالية للنادي، لنتحول من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن لجنة الرياضة تمارس دورها الرقابي في الضغط على الحكومة لزيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة لدعم الأندية الشعبية بالتسنيق مع وزارة التخطيط لزيادة المخصصات المالية لصالح وزارة الشباب حتى يتم توفير الاعتمادات اللازمة للأندية الشعبية.

وشددت عضو النواب في كلمتها على أهمية تثقيف وتدريب الشباب على حل المشكلات والابتكار والإبداع كلٌ في مجاله، ونشر ثقافة التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالأماكن التى تستنزف موارد الدولة، مؤكدة أن دول العالم الكبرى تعامل الأندية على أنها مشروعات اقتصادية قومية تقدم لها الدعم في البداية حتى تتمكن من توفير مصادر دخل لها بعد ذلك وتتحول من عبء على الاقتصاد الحكومي إلى داعم له.

وأكدت غادة علي أن كل شاب في مصر لديه حلم وأن الرئيس السيسي وجه بتحقيق كل تلك الأحلام في أسرع وقت، مطالبة الشباب بالاجتهاد والعمل والتدريب على كيفية عرض مشكلاتهم ومطالبهم لضمان سرعة حلها، مشيدة بالآليات التى أصبح الشباب المصري يتمتع بها في تواصله مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى