أحمد صبري يجسد دور الشهيد بطرس سليمان في «الاختيار 2»

يشارك الفنان الشاب أحمد صبري، في الموسم الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل "الاختيار 2"، حيث يجسد دور الشهيد "بطرس سليمان".وقال صبري، إن شعوره بالانضمام للمسلسل وتجسيده لشخصية الشهيد البطل الجندي بطرس سليمان هو شعور وطني عظيم، كما أن فكرة تصوير المشاهد بشكل واقعي للغاية تضعك في قلب الحدث بالفعل وكأنك عشته بالظبط، للحظات كنا نظن اننا لا نمثل من صوت طلقات النار والانفجارات من حولنا، كما اننا نرتدي ملابس حقيقية وكل شىء حولنا حقيقي.وأضاف: «مسلسل الاختيار كان حلم، لأني كنت أتمنى أن أتعاون مع مخرج كبير بحجم دكتور بيتر ميمي، وشرف لي إنني تعاونت معه فهو إنسان محترم للغاية».وتابع أحمد صبري: «متبقي لي فقط مشاهد قليلة في المسلسل، وأنتهى من التصوير »، مضيفا: «أحب أن أوجه رسالة لأبطال الشرطة والجيش المصري ربنا يحفظكم ومعاكم، وربنا يرحم كل شهيد ضحى من أجل وطنه».وجاء ترشيح أحمد للدور عن طريق أدائه لأوديشن، ثم طلبه الكاستنج دايريكتور إبراهيم فرج في عمل أوديشن آخر، ثم المخرج دكتور بيتر ميمي كما حضر معه التصوير شقيقه الفنان شريف صبري المعروف بمذيع الشارع وذلك لدعمه في أول أعماله الاحترافية، ومن ثم التحق أحمد صبري كانو بمسلسل “الاختيار 2”. كما يستعد لعدة أعمال قادمة، ولكنه لم يفصح عنها بعد.يذكر أن أحداث مسلسل “الاختيار 2” تدور في إطار من الدراما والتشويق والإثارة حيث يسرد قصة حياة عدد كبير من شهداء الشرطة المصرية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، طارق صبري، معتز حسين، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، عابد عناني، بشرى، إسلام جمال، محمد جمعة، إياد نصار، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج د بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.