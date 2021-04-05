رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صبري يجسد دور الشهيد بطرس سليمان في «الاختيار 2»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:15 م
أحمد صبري
أحمد صبري
حسن أمين
طباعة
يشارك الفنان الشاب أحمد صبري، في الموسم الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل "الاختيار 2"، حيث يجسد دور الشهيد "بطرس سليمان".

وقال صبري، إن شعوره بالانضمام للمسلسل وتجسيده لشخصية الشهيد البطل الجندي بطرس سليمان هو شعور وطني عظيم، كما أن فكرة تصوير المشاهد بشكل واقعي للغاية تضعك في قلب الحدث بالفعل وكأنك عشته بالظبط، للحظات كنا نظن اننا لا نمثل من صوت طلقات النار والانفجارات من حولنا، كما اننا نرتدي ملابس حقيقية وكل شىء حولنا حقيقي.

وأضاف: «مسلسل الاختيار كان حلم، لأني كنت أتمنى أن أتعاون مع مخرج كبير بحجم دكتور بيتر ميمي، وشرف لي إنني تعاونت معه فهو إنسان محترم للغاية».

وتابع أحمد صبري: «متبقي لي فقط مشاهد قليلة في المسلسل، وأنتهى من التصوير »، مضيفا: «أحب أن أوجه رسالة لأبطال الشرطة والجيش المصري ربنا يحفظكم ومعاكم، وربنا يرحم كل شهيد ضحى من أجل وطنه».

وجاء ترشيح أحمد للدور عن طريق أدائه لأوديشن، ثم طلبه الكاستنج دايريكتور إبراهيم فرج في عمل أوديشن آخر، ثم المخرج دكتور بيتر ميمي كما حضر معه التصوير شقيقه الفنان شريف صبري المعروف بمذيع الشارع وذلك لدعمه في أول أعماله الاحترافية، ومن ثم التحق أحمد صبري كانو بمسلسل “الاختيار 2”. كما يستعد لعدة أعمال قادمة، ولكنه لم يفصح عنها بعد.

يذكر أن أحداث مسلسل “الاختيار 2” تدور في إطار من الدراما والتشويق والإثارة حيث يسرد قصة حياة عدد كبير من شهداء الشرطة المصرية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، طارق صبري، معتز حسين، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، عابد عناني، بشرى، إسلام جمال، محمد جمعة، إياد نصار، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج د بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

موضوعات متعلقة

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى