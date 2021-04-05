الأنبا فيلوباتير يترأس اجتماعه العام بكنيسة العذراء الفكرية

ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية.وشارك في فعاليات الإجتماع كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات لتطبيق كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.