أبوالغيط يبحث مع وزير شئون خارجية تونس سبل تفعيل العمل المشترك

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في إطار زيارته الحالية لتونس التي تترأس الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، سبل تفعيل العمل المشترك.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، في بيان مساء اليوم، بأنه تم خلال اللقاء الذي تم بعد ظهر الأحد، في ديوان وزارة الشئون الخارجية بتونس، استعراض مجمل التحديات التي تواجه مسيرة العمل العربي المشترك، وبحث تفعيل دور الجامعة في الملفات الخاصة ببعض الدول العربية التي تعيش أوضاعًا استثنائية وفي مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي عادة ما يتم بحثها خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة ووزراء الخارجية.وأوضح المصدر أن وزير الشئون الخارجية التونسي جدد للأمين العام استعداد تونس لتقديم الدعم الممكن لتجاوز أي عقبات قد تعترض سبيل عمل الجامعة، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول في خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.